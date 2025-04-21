الإثنين 2025-04-21 01:53 م
 

الملك يعزي بوفاة البابا فرنسيس

من لقاء جلالة الملك بالبابا فرنسيس في 2 أيار 2024
من لقاء جلالة الملك بالبابا فرنسيس في 2 أيار 2024
 
الإثنين، 21-04-2025 01:05 م

الوكيل الإخباري-   قدم جلالة الملك عبدالله الثاني التعازي للمسيحيين في العالم بوفاة قداسة البابا فرنسيس.

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وقال جلالته عبر منصة إكس " البابا فرنسيس رجل السلام الذي حظي بمحبة الشعوب لطيبته وتواضعه، وعمله الدؤوب للتقريب بين الجميع. ستبقى ذكراه خالدة في قلوب الملايين".

 
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