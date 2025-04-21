الملك يعزي بوفاة البابا فرنسيس

وقال جلالته عبر منصة إكس " البابا فرنسيس رجل السلام الذي حظي بمحبة الشعوب لطيبته وتواضعه، وعمله الدؤوب للتقريب بين الجميع. ستبقى ذكراه خالدة في قلوب الملايين".
-
أخبار متعلقة
-
الدفاع المدني يتعامل مع 1567 حادثاً خلال 24 ساعة الماضية
-
العرموطي: لن نسمح بمس الأردن ومن يعارض الدولة فليذهب الى الجحيم
-
الخارجية تدين اعتداء شرطة الاحتلال على المسيحيين وتقييد وصولهم إلى كنيسة القيامة
-
النائب رباع الظهراوي: "الوطن ليس مكانًا للمرتزقة"
-
البحث عن النفط والغاز بتقنية 3D عالية الدقة شرقي الجفر
-
تنفيذ 426 عقوبة بديلة عن الحبس في الربع الأول من 2025
-
وفاة طفلة وإصابة 3 آخرين بحادث مؤسف على طريق جابر - المفرق
-
الأمن يوضح تفاصيل المشاجرة في جبل النظيف