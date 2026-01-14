الملك يعزي رئيس الديوان الملكي بوفاة شقيقته

وأعرب جلالته، خلال اتصال هاتفي مع العيسوي، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها جميل الصبر وحسن العزاء.
وكان جثمان المرحومة قد وُري الثرى اليوم بعد صلاة الظهر في مقبرة سحاب الإسلامية.
-
أخبار متعلقة
-
مشاريع استراتيجية ضخمة ترسم ملامح المرحلة الأولى لمدينة عمره
-
الصفدي يؤكد متانة العلاقات الأردنية الإيرلندية وتعزيز التعاون المشترك
-
مليار دينار تكلفة تقديرية لإنشاء وتشغيل قطار خفيف بين عمّان والزرقاء
-
الصناعة والتجارة: 1425 شكوى استقبلتها حماية المستهلك العام الماضي
-
الحكومة تكشف عن موعد الانتهاء من تجهيز الملعب الجديد في عمره
-
سلطة وادي الاردن: 25 مليون م3 دخلت السدود خلال المنخفض الجوي الاخير
-
مطالب شعبية بإلزام شركات التأمين شمول الكوارث الطبيعية في بوالص المركبات
-
بلدية جرش تتعامل مع تجمع لمياه الأمطار على طريق المفرق