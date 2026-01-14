الأربعاء 2026-01-14 03:10 م

الملك يعزي رئيس الديوان الملكي بوفاة شقيقته

جلالة الملك عبدالله الثاني
جلالة الملك عبدالله الثاني
 
الأربعاء، 14-01-2026 01:52 م
الوكيل الإخباري-   عزّى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، بوفاة شقيقته المرحومة صبحية العيسوي، التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى مساء أمس الثلاثاء.اضافة اعلان


وأعرب جلالته، خلال اتصال هاتفي مع العيسوي، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها جميل الصبر وحسن العزاء.

وكان جثمان المرحومة قد وُري الثرى اليوم بعد صلاة الظهر في مقبرة سحاب الإسلامية.
 
 


