الملك يغادر أرض الوطن في زيارة إلى مصر وقبرص

الوكيل الإخباري-غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الأربعاء، في زيارة إلى جمهورية مصر العربية تتبعها زيارة إلى جمهورية قبرص.

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ويعقد جلالة الملك في القاهرة لقاء مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.



وفي العاصمة القبرصية نيقوسيا، يترأس جلالته الوفد الأردني المشارك في القمة الثلاثية الأردنية القبرصية اليونانية الرابعة.