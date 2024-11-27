 
الأربعاء 2024-11-27 12:18 م
 

الملك يغادر أرض الوطن في زيارة إلى مصر وقبرص

ا
جلالة الملك عبدالله الثاني
الأربعاء، 27-11-2024 10:55 ص

الوكيل الإخباري-غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الأربعاء، في زيارة إلى جمهورية مصر العربية تتبعها زيارة إلى جمهورية قبرص.

اضافة اعلان


ويعقد جلالة الملك في القاهرة لقاء مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.


وفي العاصمة القبرصية نيقوسيا، يترأس جلالته الوفد الأردني المشارك في القمة الثلاثية الأردنية القبرصية اليونانية الرابعة.


وأدى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.

 
gnews

أحدث الأخبار

صورة أرشيفية

فلسطين إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مزارعين شرق نابلس

تعبيرية

منوعات في هذه الدولة.. مخالفة قد تؤدي لكبس سيارتك وتحويلها لصفيحة معدنية

احتفالات اللبنانيين بالعودة إلى الجنوب

ترند اتفاق وقف إطلاق النار.. نصر للبنان وخيبة أمل للاحتلال

ت

أخبار محلية توضيح مهم بشأن نظام التوجيهي الجديد في الأردن - فيديو

ا

أخبار محلية الأردن يرحب بوقف اطلاق النار في لبنان

ا

أخبار محلية عطاء لشراء 100 أو 120 ألف طن قمح

ا

أخبار محلية الجمارك: ضبط 11 ألف عبوة سيجارة إلكترونية و"جوس" في شقة

ا

أخبار محلية الملك يغادر أرض الوطن في زيارة إلى مصر وقبرص



 




الأكثر مشاهدة