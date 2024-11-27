الملك يغادر أرض الوطن في زيارة إلى مصر وقبرص

ويعقد جلالة الملك في القاهرة لقاء مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وفي العاصمة القبرصية نيقوسيا، يترأس جلالته الوفد الأردني المشارك في القمة الثلاثية الأردنية القبرصية اليونانية الرابعة.
وأدى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.
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