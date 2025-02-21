الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى السعودية

ويرافق جلالته، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.
وأدى سمو الأمير علي بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.
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