الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى السعودية

12:03 م

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الوكيل الإخباري- غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الجمعة، متوجها إلى المملكة العربية السعودية. اضافة اعلان





ويرافق جلالته، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.



وأدى سمو الأمير علي بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.

