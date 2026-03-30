الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى السعودية

الوكيل الإخباري- غادر جلالة الملك عبدﷲ الثاني أرض الوطن، اليوم الاثنين، في زيارة إلى المملكة العربية السعودية، يلتقي خلالها مع سموّ الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية.





وأدّى سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.









