الثلاثاء 2025-03-25 04:46 م
 

الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى دولة الإمارات

جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين
الملك عبدالله الثاني
 
الثلاثاء، 25-03-2025 03:10 م

الوكيل الإخباري-    غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الثلاثاء، في زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

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وأدى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.

 
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