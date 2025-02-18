 
الثلاثاء 2025-02-18 02:21 م
 

الملك يغادر المستشفى بعد اجراء عملية بسيطة

جلالة الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
الثلاثاء، 18-02-2025 01:18 م
الوكيل الإخباري- يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن بأن جلالة الملك عبدالله الثاني، حفظه الله، أجرى اليوم الثلاثاء، عملية بسيطة لمعالجة فتق جراحي في مدينة الحسين الطبية، تكللت بفضل الله بالنجاح، وقد غادر جلالته المستشفى، وسيعود إلى برنامج عمله اليومي غدا الأربعاء . اضافة اعلان
 
gnews

أحدث الأخبار

* Visa وقّعت عقداً مدته عامين مع مدرب كرة القدم الحائز على جوائز والمعروف بإدارة أهم أندية كرة القدم الأوروبية، للاحتفاء بأثر الخطوات الصغيرة وأهميتها في تحقيق الإنجازات الكبيرة

أخبار الشركات Visa تتعاون مع بيب جوارديولا لتوفير تجارب غير مسبوقة لحاملي بطاقاتها

برنامج Jordan Source يعقد ندوة حوارية عبر الإنترنت بالشراكة مع مجلس التكنولوجيا في ماريلاند لتعزيز العلاقات الأردنية-الأمريكية

أخبار الشركات برنامج Jordan Source يعقد ندوة حوارية عبر الإنترنت بالشراكة مع مجلس التكنولوجيا في ماريلاند

جانب من اجتماع اللجنة

شؤون برلمانية "الخارجية النيابية" تلتقي سفيرة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

تعبيرية

خاص بالوكيل لماذا أطلقت الأرصاد اسم الجلمود على المنخفض القادم؟

ا

عربي ودولي عراقجي: أمير قطر يزور طهران الأربعاء لمباحثات مع القيادة الإيرانية

ثلوج

الطقس موجة قطبية شديدة البرودة قادمة الى الاردن وثلوج على هذه المناطق

ا

أسواق ومال هبوط أسعار الفحم في آسيا إلى أدنى مستوى منذ 2021

نقود

أخبار محلية جامعة توقف عددًا من الاقتطاعات على رواتب العاملين بمناسبة رمضان والعيد



 




الأكثر مشاهدة