الملك يغادر المستشفى بعد اجراء عملية بسيطة

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الوكيل الإخباري- يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن بأن جلالة الملك عبدالله الثاني، حفظه الله، أجرى اليوم الثلاثاء، عملية بسيطة لمعالجة فتق جراحي في مدينة الحسين الطبية، تكللت بفضل الله بالنجاح، وقد غادر جلالته المستشفى، وسيعود إلى برنامج عمله اليومي غدا الأربعاء . اضافة اعلان

