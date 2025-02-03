الملك يفتتح المقر الجديد لنقابة المحامين الأردنيين

الوكيل الإخباري- افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، المقر الجديد لنقابة المحامين الأردنيين، تزامنا مع اليوبيل الماسي لتأسيسها.

اضافة اعلان



ويضم المقر، الذي يقع في منطقة جبل عمان، إدارة معهد تدريب المحامين، وقاعات التحكيم والوساطة، ومركز الدراسات القانونية، ومرافق للمساعدة القانونية، ووحدات للاستثمار الآمن.



واستمع جلالته خلال الافتتاح إلى شرح من نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود، بين فيه أن المبنى الجديد يأتي استمرارا لجهود تطوير عمل النقابة، التي أنجزت نظام الأرشفة الإلكتروني لنحو 9 ملايين وثيقة، وأنشأت بوابة إلكترونية شاملة لتقديم العديد من الخدمات.