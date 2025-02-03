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الملك يفتتح المقر الجديد لنقابة المحامين الأردنيين

جلالة الملك عبدالله الثاني يفتتح المقر الجديد لنقابة المحامين الأردنيين
جلالة الملك عبدالله الثاني يفتتح المقر الجديد لنقابة المحامين الأردنيين
الإثنين، 03-02-2025 03:52 م

الوكيل الإخباري-   افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، المقر الجديد لنقابة المحامين الأردنيين، تزامنا مع اليوبيل الماسي لتأسيسها.

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ويضم المقر، الذي يقع في منطقة جبل عمان، إدارة معهد تدريب المحامين، وقاعات التحكيم والوساطة، ومركز الدراسات القانونية، ومرافق للمساعدة القانونية، ووحدات للاستثمار الآمن.


واستمع جلالته خلال الافتتاح إلى شرح من نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود، بين فيه أن المبنى الجديد يأتي استمرارا لجهود تطوير عمل النقابة، التي أنجزت نظام الأرشفة الإلكتروني لنحو 9 ملايين وثيقة، وأنشأت بوابة إلكترونية شاملة لتقديم العديد من الخدمات.


وأشاد أبو عبود بدعم جلالة الملك واهتمامه بتطوير المحاكم وإجراءات التقاضي وتعزيز استقلال القضاء، لافتا إلى أن النقابة حظيت بدعم القيادة منذ أن افتتح المغفور له، بإذن الله، جلالة الملك المؤسس عبدالله بن الحسين، طيب الله ثراه، مقرها الأول عام 1951.

 
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