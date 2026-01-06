الملك يلتقي أعضاء المكتب الدائم لمجلس الأعيان

وأكد جلالته أهمية إدامة التنسيق بين المجلس والحكومة بخصوص الأولويات الوطنية والقضايا التي تهم المواطنين.
وتطرق اللقاء إلى أبرز مستجدات المنطقة، بما في ذلك الأوضاع في غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا.
بدوره، أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز حرص المجلس على الاضطلاع بمهامه التشريعية والرقابية والتنسيق مع الحكومة بهدف خدمة المواطنين والأولويات الوطنية.
وتحدث أعضاء المكتب الدائم لمجلس الأعيان عن دور المجلس في متابعة أهم القضايا التي تخص الشأن المحلي والعمل مع مجلس النواب والحكومة لمتابعة السير في جهود التحديث بمختلف مساراته.
وثمن أعضاء المكتب الدائم حرص جلالة الملك على متابعة سير العمل وعقد اللقاءات الدورية مع أعضاء مجلس الأمة.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.
-
أخبار متعلقة
-
جهود مكثفة من مياهنا لمعرفة أسباب تغير المياه في الشميساني
-
مذكرة تفاهم لاستثمار 2000 دونم في المنطقة الحرة الكرامة
-
وزير الاستثمار يبحث والسفير الياباني التعاون الاقتصادي
-
وزارة الشباب تواصل برامجها التوعوية ضمن حملة "شتاء آمن"
-
الصحة: 100 مركز صحي شامل لإصدار شهادات خلو أمراض للحجاج (أسماء)
-
بني مصطفى تبحث مع وكيل الأمين العام للإسكوا التعاون في مجال البرامج الاجتماعية
-
نمروقة تبحث مع نواب الشؤون الخارجية جهود الدبلوماسية الأردنية
-
تسجيل 123 براءة اختراع في 2025