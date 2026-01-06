الثلاثاء 2026-01-06 07:30 م

الملك يلتقي أعضاء المكتب الدائم لمجلس الأعيان

الثلاثاء، 06-01-2026 05:55 م
الوكيل الإخباري- التقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الثلاثاء، أعضاء المكتب الدائم لمجلس الأعيان، والذي يضم رئيس المجلس ونائبيه ومساعديه.اضافة اعلان


وأكد جلالته أهمية إدامة التنسيق بين المجلس والحكومة بخصوص الأولويات الوطنية والقضايا التي تهم المواطنين.

وتطرق اللقاء إلى أبرز مستجدات المنطقة، بما في ذلك الأوضاع في غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا.
بدوره، أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز حرص المجلس على الاضطلاع بمهامه التشريعية والرقابية والتنسيق مع الحكومة بهدف خدمة المواطنين والأولويات الوطنية.

وتحدث أعضاء المكتب الدائم لمجلس الأعيان عن دور المجلس في متابعة أهم القضايا التي تخص الشأن المحلي والعمل مع مجلس النواب والحكومة لمتابعة السير في جهود التحديث بمختلف مساراته.

وثمن أعضاء المكتب الدائم حرص جلالة الملك على متابعة سير العمل وعقد اللقاءات الدورية مع أعضاء مجلس الأمة.

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.
 
 


