الملك يلتقي العاهل البلجيكي في بروكسل

وتناول اللقاء العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وسبل الارتقاء بها في مختلف المجالات.
وبحث اللقاء مستجدات المنطقة، إذ جرى التأكيد على حرص البلدين على دعم جهود تحقيق السلام والاستقرار في الإقليم.
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