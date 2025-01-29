الملك يلتقي العاهل البلجيكي في بروكسل

الوكيل الإخباري- التقى جلالة الملك عبدالله الثاني في بروكسل، اليوم الأربعاء، جلالة الملك فيليب، ملك مملكة بلجيكا، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

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وتناول اللقاء العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وسبل الارتقاء بها في مختلف المجالات.