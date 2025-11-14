الملك يلتقي برئيس الوزراء السنغافوري

وأكد جلالته حرص الأردن على توسيع الشراكات مع سنغافورة في قطاعات التجارة والاستثمار والتعليم والمياه وإدارة القطاع العام والطاقة، والتعاون الدفاعي.
وتناول اللقاء الأوضاع في الشرق الأوسط، إذ أكد جلالة الملك ضرورة بذل أقصى الجهود لضمان الالتزام بتنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة، وإنهاء التصعيد في الضفة الغربية والقدس.
وأعرب جلالته عن تقديره لدور سنغافورة في الاستجابة الإنسانية في غزة، لافتا إلى ضرورة إدامة التعاون بين الأردن وسنغافورة في هذا المجال.
وجرى التأكيد، خلال اللقاء الذي حضره سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته، على أن تحقيق السلام وفقا لحل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع في المنطقة.
وتطرق اللقاء إلى أهمية دعم جهود سوريا ولبنان في الحفاظ على أمنهما واستقرارهما وسيادة أراضيهما.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، والسفير الأردني لدى سنغافورة سائد الردايدة.
