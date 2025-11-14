الجمعة 2025-11-14 04:54 م
 

الملك يلتقي برئيس الوزراء السنغافوري

الملك يلتقي برئيس الوزراء السنغافوري
الملك يلتقي برئيس الوزراء السنغافوري
 
الجمعة، 14-11-2025 12:11 م
الوكيل الإخباري- بحث جلالة الملك عبدﷲ الثاني لدى لقائه برئيس الوزراء ووزير المالية السنغافوري لورانس وونغ، اليوم الجمعة، علاقات الصداقة بين الأردن وسنغافورة وأهمية الاستمرار في البناء عليها.اضافة اعلان


وأكد جلالته حرص الأردن على توسيع الشراكات مع سنغافورة في قطاعات التجارة والاستثمار والتعليم والمياه وإدارة القطاع العام والطاقة، والتعاون الدفاعي.

وتناول اللقاء الأوضاع في الشرق الأوسط، إذ أكد جلالة الملك ضرورة بذل أقصى الجهود لضمان الالتزام بتنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة، وإنهاء التصعيد في الضفة الغربية والقدس.

وأعرب جلالته عن تقديره لدور سنغافورة في الاستجابة الإنسانية في غزة، لافتا إلى ضرورة إدامة التعاون بين الأردن وسنغافورة في هذا المجال.

وجرى التأكيد، خلال اللقاء الذي حضره سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته، على أن تحقيق السلام وفقا لحل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع في المنطقة.

وتطرق اللقاء إلى أهمية دعم جهود سوريا ولبنان في الحفاظ على أمنهما واستقرارهما وسيادة أراضيهما.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، والسفير الأردني لدى سنغافورة سائد الردايدة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ت

فلسطين عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

سميرات يزور شركة BIGO في سنغافورة ويؤكد قوة الشراكة مع الشركات التقنية العالمية

أخبار محلية سميرات يزور شركة BIGO في سنغافورة ويؤكد قوة الشراكة مع الشركات التقنية العالمية

الشاب أحمد جمال الشيخ علي محسن في ذمة الله

نعـي فـاضل الشاب أحمد جمال الشيخ علي محسن في ذمة الله

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات بذكرى ميلاد المغفور له الملك الحسين

أخبار محلية الملك وولي العهد يتلقيان برقيات بذكرى ميلاد المغفور له الملك الحسين

رويترز: الاتحاد الأوروبي يبحث تدريب 3 آلاف شرطي من غزة

عربي ودولي رويترز: الاتحاد الأوروبي يبحث تدريب 3 آلاف شرطي من غزة

الأردن وسنغافورة يبحثان تعزيز التعاون في التحول الرقمي والأمن السيبراني

أخبار محلية الأردن وسنغافورة يبحثان تعزيز التعاون في التحول الرقمي والأمن السيبراني

تساقط غزير للأمطار والبرد في عجلون والجهات المعنية ترفع جاهزيتها

أخبار محلية تساقط غزير للأمطار والبرد في عجلون والجهات المعنية ترفع جاهزيتها

استشهاد فلسطينية بنيران مسيرة للاحتلال شمال غرب مدينة غزة

فلسطين استشهاد فلسطينية بنيران مسيرة للاحتلال شمال غرب مدينة غزة



 
 





الأكثر مشاهدة