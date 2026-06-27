الملك يلتقي عمدة مدينة أرلينغتون في ولاية تكساس الأميركية

10:26 م

الوكيل الإخباري- التقى جلالة الملك عبدالله الثاني عمدة مدينة أرلينغتون في ولاية تكساس الأميركية جيم روس. اضافة اعلان





وبحث اللقاء الشراكة الاستراتيجية بين الأردن و الولايات المتحدة وأهمية توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات.





