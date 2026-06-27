الملك يلتقي عمدة مدينة أرلينغتون في ولاية تكساس الأميركية

وبحث اللقاء الشراكة الاستراتيجية بين الأردن و الولايات المتحدة وأهمية توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات.
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