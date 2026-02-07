الملك يمنح الرئيس التركي قلادة الحسين بن علي

وأكد الزعيمان خلال مباحثات ثنائية تلتها موسعة بقصر دولمة بهجة في اسطنبول بحضور سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته، أهمية البناء على مخرجات اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الذي استضافته عمّان أخيرا.
ومنح جلالة الملك، الرئيس التركي قلادة الحسين بن علي، تقديرا لجهوده في توثيق روابط الأخوة وتعميق العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
