الملك ينشر صورة تجمعه بحفيدته الجديدة أمينة

ونشر جلالته صورة تجمعه بحفيدته الجديدة أمينة عبر إكس، قائلا: "أبارك لغاليتي إيمان والعزيز جميل بمولودتهما أمينة. نحمد الله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ونسأله تعالى أن يحفظها ويجعلها من الصالحين".
وأضاف، "الله يحماك جدو".
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