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الملك ينشر صورة تجمعه بحفيدته الجديدة أمينة

جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين
الملك عبدالله الثاني
الأحد، 16-02-2025 12:29 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني، الأميرة إيمان بنت عبدالله وزوجها جميل بمولودتهما أمينة.

ونشر جلالته صورة تجمعه بحفيدته الجديدة أمينة عبر إكس، قائلا: "أبارك لغاليتي إيمان والعزيز جميل بمولودتهما أمينة. نحمد الله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ونسأله تعالى أن يحفظها ويجعلها من الصالحين".

وأضاف، "الله يحماك جدو".

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