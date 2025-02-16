الملك ينشر صورة تجمعه بحفيدته الجديدة أمينة

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني، الأميرة إيمان بنت عبدالله وزوجها جميل بمولودتهما أمينة.



ونشر جلالته صورة تجمعه بحفيدته الجديدة أمينة عبر إكس، قائلا: "أبارك لغاليتي إيمان والعزيز جميل بمولودتهما أمينة. نحمد الله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ونسأله تعالى أن يحفظها ويجعلها من الصالحين".



وأضاف، "الله يحماك جدو".

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