الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات - أسماء

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الوكيل الإخباري- أنعم الملك عبدالله الثاني، الخميس، بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات في محافظة الكرك؛تقديرا لمساهماتها في خدمة الأردن، خاصة أبناء وبنات المجتمع المحلي. اضافة اعلان





وتاليا أسماء الشخصيات والمؤسسات المكرمة بميدالية اليوبيل الفضي:



الشيخ عصمت دليوان المجالي.

الشيخ حماد علي المعايطة.

الباحث في التاريخ حامد حسين النوايسة.

الدكتور فوزي إبراهيم الزيادين، وتسلمها الأب أيهم الزيادين.

الدكتور حمزة محمد دودين، وتسلمها شقيقه محمود دودين.

زياد محمد الشمايلة.

المعلم عمر عبدالفتاح الكفاوين.

المرحوم الدكتور نايف جورج القسوس، وتسلمتها زوجته انتصار سماوي.

مدرسة الكرك الثانوية، وتسلمها مدير المدرسة إبراهيم الكفاوين.

إذاعة صوت الكرك، وتسلمها مدير الإذاعة الدكتور مراد المواجدة.

المستشفى الإيطالي، وتسلمتها مديرة المستشفى السيدة أليساندرا فوماغالي.

ميسون لطفي الصناع، وتسلمها يزن الصناع.

عبدالرحمن أحمد العويسات الحباشنة، وتسلمتها شقيقته المهندسة عاتكة العويسات الحباشنة.

شركة جنوب كوريا للطاقة الكهربائية KOSPO، وتسلمها رئيس الشركة جي يونغ سام كيم.

حسام محمد الملاحمة.

مشروع مزارعي القمح والشعير، وتسلمها صاحب المشروع مدحت الهلسة.

جمعية الأرض الذكية التعاونية متعددة الأغراض محدودة المسؤولية، وتسلمها رئيس الجمعية بشر الذنيبات.

مزرعة الفرح للأسماك، وتسلمها صاحب المزرعة زياد عطاالله.

نادي الإبداع – الكرك، وتسلمها المؤسس والرئيس التنفيذي للنادي المهندس حسام الطراونة.

ريما علي الشقور.

جمعية زحوم الخيرية، وتسلمها رئيس الجمعية عبدالرحمن الملاحمة.

المهندس زعل توفيق الكواليت.

جمعية سيدات القصر الخيرية لتنمية المرأة الريفية، وتسلمتها نائب رئيسة الجمعية ميسر المجالي.

جمعية شقيرا للتنمية الاجتماعية، وتسلمها رئيس الجمعية يونس الجعافرة.

جمعية سيدات النقع الخيرية، وتسلمتها رئيسة الجمعية خضره المحافظة.