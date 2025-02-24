الملك يهنئ أمير دولة الكويت

الوكيل الإخباري- بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تهنئة إلى أخيه سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

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