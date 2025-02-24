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الملك يهنئ أمير دولة الكويت

جلالة الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
الإثنين، 24-02-2025 06:39 م

الوكيل الإخباري-   بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تهنئة إلى أخيه سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

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وأعرب جلالته باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب الكويتي الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار، في ظل قيادته الحكيمة. 

 
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