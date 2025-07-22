الملك يهنئ الرئيس المصري بذكرى ثورة 23 تموز

وأعرب جلالته، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا المولى، تبارك وتعالى، أن يعيدها على الرئيس السيسي بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب المصري الشقيق، وقد تحققت تطلعاته بمزيد من التقدم والازدهار، في ظل قيادته الحكيمة.
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