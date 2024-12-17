الملك يهنئ الشيخ تميم

وعبر جلالته في برقية بعثها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا الله جلت قدرته أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب القطري الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.
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