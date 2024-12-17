 
الثلاثاء 2024-12-17 06:56 م
 

الملك يهنئ الشيخ تميم

جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم
الملك عبدالله الثاني
الثلاثاء، 17-12-2024 05:30 م

الوكيل الإخباري-   هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني أخاه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

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وعبر جلالته في برقية بعثها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا الله جلت قدرته أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب القطري الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

 
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