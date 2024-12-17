الملك يهنئ الشيخ تميم

الوكيل الإخباري- هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني أخاه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

اضافة اعلان