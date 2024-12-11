الملك يهنئ العاهلين المغربي والسعودي باستضافتهما كأس العالم لكرة القدم في 2030 و2034

وأعرب جلالته في برقية بعثها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن تمنياته بالتوفيق للمملكة المغربية بالمشاركة في تنظيم هذه البطولة العالمية، مؤكدا أن هذا الفوز محط اعتزاز وفخر للأردن ولكل عربي.
كما هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بمناسبة فوز الشقيقة السعودية رسميا باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034.
وأكد جلالته في برقية بعثها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، أن استضافة السعودية لهذا الحدث العالمي الكبير محط اعتزاز وفخر للأردن ولكل الدول العربية، وتجسيد لمكانتها المتميزة، مشيدا بجهود سمو الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في إنجاح هذه الاستضافة.
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