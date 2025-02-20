الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين

الوكيل الإخباري- هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بمناسبة ذكرى "يوم التأسيس" للمملكة.

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