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الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين

جلالة الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
الخميس، 20-02-2025 04:57 م

الوكيل الإخباري-   هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بمناسبة ذكرى "يوم التأسيس" للمملكة.

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وعبر جلالته في برقية بعثها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يعيدها على خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب السعودي الشقيق بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار، في ظل قيادته الحكيمة.

 
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