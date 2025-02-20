الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين

وعبر جلالته في برقية بعثها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يعيدها على خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب السعودي الشقيق بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار، في ظل قيادته الحكيمة.
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