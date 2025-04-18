الجمعة 2025-04-18 02:17 م
 

الممرضون ينتخبون مجلس نقابتهم اليوم

نقابة الممرضين الأردنيين
نقابة الممرضين الأردنيين
 
الجمعة، 18-04-2025 12:28 م
الوكيل الإخباري- بدأت اليوم الجمعة، في قاعة يا هلا بمدينة الحسين للشباب، انتخابات نقابة الممرضين، بعد أن تم تأجيلها الأسبوع الماضي لعدم اكتمال النصاب القانوني .اضافة اعلان


وقال رئيس لجنة الانتخاب الدكتور خالد الصمادي، إن الانتخابات ستسمر حتى السابعة مساء، ما لم يكن هنالك داع لتمديدها، مشيرا إلى أن النقابة اعتمدت ثلاثة مراكز اقتراع في عمان، عن إقليم الوسط، وفي إربد عن إقليم الشمال، وفي الكرك عن إقليم الجنوب.

وأوضح الصمادي أن الهيئة العامة التي يزيد عدد من يحق لهم الاقتراع عن عشرة الآف عضو، ستنتخب 11 عضوا، من بينهم 8 عن فئة الممرضين و2 عن فئة القبالة إضافة إلى النقيب، مبينا أن النتائج سيتم إعلانها من مركز الانتخاب الرئيس في عمان.
 
gnews

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