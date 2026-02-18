الأربعاء 2026-02-18 09:10 م

المناطق الحرة: برنامج رمضاني في تلفريك عجلون

احدى عربات تلفريك عجلون
تلفريك عجلون
 
الأربعاء، 18-02-2026 08:07 م

الوكيل الإخباري-    أكمل تلفريك عجلون جاهزيته لاستقبال الزوار خلال شهر رمضان المبارك، عبر برنامج رمضاني متكامل يمزج بين روحانية الشهر الفضيل ومتعة السياحة في أحضان الطبيعة التي تتميز بها محافظة عجلون.

وبحسب بيان للمجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية اليوم الأربعاء؛ يقدم التلفريك لزوّاره تجربة إفطار رمضاني مميزة داخل خيمة رمضانية خاصة، تضم بوفيه إفطار مفتوحا بأسعار تشجيعية للكبار، فيما يُستقبل الأطفال دون سن الرابعة مجاناً، ضمن أجواء دافئة تعكس أصالة الشهر الكريم.


وبينت المجموعة أن التجربة تتيح الاستمتاع برحلة تلفريك فريدة وسط الأجواء الشتوية المنعشة، بعد أن اكتست غابات عجلون بحلّتها الخضراء، في مشهد يجمع بين سكينة المكان وروحانية الشهر الفضيل.


وقال مدير منطقة عجلون التنموية في المجموعة المهندس طارق المعايطة، إن تلفريك عجلون لا يقتصر على كونه مرفقاً ترفيهياً، بل يقدم خلال شهر رمضان تجربة متكاملة تجمع بين الإفطار والطبيعة والتراث في آنٍ واحد.

 
 


