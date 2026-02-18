المناطق الحرة: برنامج رمضاني في تلفريك عجلون

وبحسب بيان للمجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية اليوم الأربعاء؛ يقدم التلفريك لزوّاره تجربة إفطار رمضاني مميزة داخل خيمة رمضانية خاصة، تضم بوفيه إفطار مفتوحا بأسعار تشجيعية للكبار، فيما يُستقبل الأطفال دون سن الرابعة مجاناً، ضمن أجواء دافئة تعكس أصالة الشهر الكريم.
وبينت المجموعة أن التجربة تتيح الاستمتاع برحلة تلفريك فريدة وسط الأجواء الشتوية المنعشة، بعد أن اكتست غابات عجلون بحلّتها الخضراء، في مشهد يجمع بين سكينة المكان وروحانية الشهر الفضيل.
وقال مدير منطقة عجلون التنموية في المجموعة المهندس طارق المعايطة، إن تلفريك عجلون لا يقتصر على كونه مرفقاً ترفيهياً، بل يقدم خلال شهر رمضان تجربة متكاملة تجمع بين الإفطار والطبيعة والتراث في آنٍ واحد.
