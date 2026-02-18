المناطق الحرة: برنامج رمضاني في تلفريك عجلون

الوكيل الإخباري- أكمل تلفريك عجلون جاهزيته لاستقبال الزوار خلال شهر رمضان المبارك، عبر برنامج رمضاني متكامل يمزج بين روحانية الشهر الفضيل ومتعة السياحة في أحضان الطبيعة التي تتميز بها محافظة عجلون.

وبحسب بيان للمجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية اليوم الأربعاء؛ يقدم التلفريك لزوّاره تجربة إفطار رمضاني مميزة داخل خيمة رمضانية خاصة، تضم بوفيه إفطار مفتوحا بأسعار تشجيعية للكبار، فيما يُستقبل الأطفال دون سن الرابعة مجاناً، ضمن أجواء دافئة تعكس أصالة الشهر الكريم.



وبينت المجموعة أن التجربة تتيح الاستمتاع برحلة تلفريك فريدة وسط الأجواء الشتوية المنعشة، بعد أن اكتست غابات عجلون بحلّتها الخضراء، في مشهد يجمع بين سكينة المكان وروحانية الشهر الفضيل.