الثلاثاء 2025-07-08 09:29 م
 

"المناطق الحرة" تحصل على شهادة الآيزو في إدارة المخاطر

هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية
المناطق الحرة
 
الثلاثاء، 08-07-2025 08:18 م

الوكيل الإخباري-   حصلت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية على شهادة "الآيـزو 31000 " في نظام إدارة المخاطر، تأكيداً على التزامها بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الإدارة المؤسسية وتعزيز ثقافة الحوكمة والاستدامة.

اضافة اعلان


وقال رئيس مجلس الإدارة، المهندس صخر العجلوني، في بيان اليوم الثلاثاء، إن حصول المجموعة على شهادة "الآيـزو 31000" يشكّل خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة العمل المؤسسي وحرصها الدؤوب لترسيخ النهج الإداري الذي يرتكز على الكفاءة والتحسين المستمر واتخاذ قرارات استراتيجية مستنيرة تدعم رؤية المجموعة وتطلعاتها المستقبلية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الأردن يرحب بقرار "اليونسكو" المتعلق بالبلدة القديمة للقدس وأسوارها

أخبار محلية الأردن يرحب بقرار "اليونسكو" المتعلق بالبلدة القديمة للقدس وأسوارها

ارشيفية

فلسطين اتفاق قطري مصري على استمرار الوساطة لوقف إطلاق النار بغزة

غزة

فلسطين 3 شهداء في قصف على مواصي خان يونس

'الاتحاد الوطني' يستنكر حل المجالس البلدية وتعيين 18 شخصية من حزب سياسي واحد

شؤون برلمانية حزب الاتحاد الوطني يستنكر حل المجالس البلدية وتعيين 18 شخصية من حزب سياسي واحد

المخبز الأردني شمال قطاع غزة يواصل تقديم خدماته

أخبار محلية المخبز الأردني شمال قطاع غزة يواصل تقديم خدماته

ويتكوف يتوقع موعدا للتوصل لاتفاق بشأن غزة

فلسطين ويتكوف يتوقع موعدا للتوصل لاتفاق بشأن غزة

ماكرون

فلسطين ماكرون يدعو إلى وقف إطلاق نار غير مشروط في غزة

سد الوحدة

أخبار محلية وزارة المياه: اتفاق أردني سوري على تقاسم المياه بشكل عادل



 
 





الأكثر مشاهدة