"المناطق الحرة" تحصل على شهادة الآيزو في إدارة المخاطر

وقال رئيس مجلس الإدارة، المهندس صخر العجلوني، في بيان اليوم الثلاثاء، إن حصول المجموعة على شهادة "الآيـزو 31000" يشكّل خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة العمل المؤسسي وحرصها الدؤوب لترسيخ النهج الإداري الذي يرتكز على الكفاءة والتحسين المستمر واتخاذ قرارات استراتيجية مستنيرة تدعم رؤية المجموعة وتطلعاتها المستقبلية.
-
أخبار متعلقة
-
المخبز الأردني شمال قطاع غزة يواصل تقديم خدماته
-
وزارة المياه: اتفاق أردني سوري على تقاسم المياه بشكل عادل
-
إربد: البرنامج الأردني لسرطان الثدي ينظم جلسة توعوية
-
اللواء الركن الحنيطي يتفقد واجهة المنطقة العسكرية الشمالية
-
"المعونة الوطنية" يستقبل وفدا من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السوري
-
الديوان الملكي يعزي بوفاة نقيب الصحفيين الأسبق سيف الشريف
-
توضيح حول المرض المنتشر مؤخرا في الأردن .. لا علاقة للبطيخ !
-
بحث التعاون العلمي بين جامعتي اليرموك والأنبار العراقية