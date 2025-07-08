"المناطق الحرة" تحصل على شهادة الآيزو في إدارة المخاطر

الوكيل الإخباري- حصلت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية على شهادة "الآيـزو 31000 " في نظام إدارة المخاطر، تأكيداً على التزامها بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الإدارة المؤسسية وتعزيز ثقافة الحوكمة والاستدامة.

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