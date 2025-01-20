"المناطق الحرة والتنموية" تحتفل بيوم الشجرة في عجلون

وأكد محافظ عجلون، نايف الهدايات، الذي رعى الاحتفال، أهمية الشجرة وزراعتها لزيادة الرقعة الخضراء وخصوصا في موقع التلفريك، الذي أصبح مقصدا سياحيا ونقطة جذب للباحثين عن الاستمتاع في الأجواء الطبيعية والمميزات التي تتمتع بها المحافظة، مبينا أهمية تعزيز جهود الحفاظ على الغابات في المحافظة وما تحتويه من طبيعة وبيئة وزراعة وسياحة وتنمية.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يتفقد مشروع مساكن الملاحة في لواء دير علا بالأغوار الوسطى
-
وزير التربية : فرق ميدانية لمتابعة التزام الطلبة بدوام المدارس
-
لجنة التخطيط في وزارة التربية تناقش عددا من القضايا التعليمية
-
"مجلس محافظة الزرقاء" يناقش تسهيل تنفيذ المشاريع التنموية
-
الملك يؤكد استمرار التنسيق مع جميع الأطراف المعنية لحماية المصالح الوطنية
-
ضبط كميات كبيرة من الجوس غير الصالح للاستهلاك البشري في الاردن
-
احالات واسعة الى التقاعد في وزارة التربية - اسماء
-
"المعونة الوطنية" يوقع اتفاقية تعاون مع منصة "هِداية أكاديمي"