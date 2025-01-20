"المناطق الحرة والتنموية" تحتفل بيوم الشجرة في عجلون

الوكيل الإخباري- نظمت إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية، اليوم الاثنين، في محطة اشتفينا بـ"تلفريك عجلون"، حملة لزراعة الأشجار بمناسبة يوم الشجرة.

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