المنتخب الأولمبي يلتقي نظيره الياباني في ربع نهائي كأس آسيا غدا

09:10 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/761034 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- يلتقي المنتخب الوطني الأولمبي تحت سن 23 لكرة القدم، نظيره الياباني عند الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم غد الجمعة، في مباراة الدور ربع النهائي، من بطولة كأس آسيا المقامة حاليا في مدينة جدة السعودية. اضافة اعلان





ويخوض المنتخب الأولمبي اليوم تدريبه الأخير بقيادة المدرب المغربي عمر نجحي، تمهيدا لوضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة الفريق الذي سيواجه اليابان.



وجاء تأهل المنتخب الأولمبي الى الدور ربع النهائي بعد أن حل في المركز الثاني للمجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، خلف فيتنام المتصدر بـ 9، ثم السعودية ثالثا بـ 3 نقاط، وقرغيزستان رابعا دون نقاط.



تم نسخ الرابط





