المنتخب الأولمبي يلتقي نظيره الياباني في ربع نهائي كأس آسيا غدا

ويخوض المنتخب الأولمبي اليوم تدريبه الأخير بقيادة المدرب المغربي عمر نجحي، تمهيدا لوضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة الفريق الذي سيواجه اليابان.
وجاء تأهل المنتخب الأولمبي الى الدور ربع النهائي بعد أن حل في المركز الثاني للمجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، خلف فيتنام المتصدر بـ 9، ثم السعودية ثالثا بـ 3 نقاط، وقرغيزستان رابعا دون نقاط.
