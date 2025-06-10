المنتخب الوطني يخسر أمام العراق بهدف وحيد

الوكيل الإخباري- خسر المنتخب الوطني لكرة القدم، الثلاثاء، أمام نظيره العراقي بهدف دون رد ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. اضافة اعلان





وحضر المباراة جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله من ستاد عمان الدولي.



كما حضر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، وسمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم ورئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، ستاد عمان الدولي لمتابعة المباراة.