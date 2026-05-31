المنتخب الوطني يخسر ودية سويسرا استعدادا لكأس العالم

تشكيلة النشامى في اللقاء
 
الأحد، 31-05-2026 04:00 م

الوكيل الإخباري - خسر المنتخب الوطني لكرة القدم بأربعة أهداف مقابل هدف من المنتخب السويسري، في اللقاء الودي الذي جرى عصر الأحد على ملعب كيوبين بارك في مدينة سانت جالن، ضمن تحضيرات الطرفين لكأس العالم. اضافة اعلان


وسجل المنتخب السويسري أهدافه عبر بريل إمبولو د.28 من ركلة جزاء، ويان ندوي د.33، وجرانيت تشاكا من علامة الجزاء أيضا د.45+10، وكريستيان فاسناخت د.79، فيما سجل هدف "النشامى" الوحيد اللاعب عودة فاخوري عند الدقيقة 52.

ويختتم المنتخب الوطني تحضيراته للمونديال بلقاء المنتخب الكولومبي يوم الأحد المقبل في مدينة سان دييجو بالولايات المتحدة الأمريكية، علما بأنه يتواجد في المجموعة العاشرة بكأس العالم إلى جانب منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا.

 
 


