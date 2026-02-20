المنشد صالح الخلايلة يصدح بالابتهالات في "أماسي رمضان" بمادبا

وقال مدير ثقافة مادبا محمد الرواحنة، إن فعاليات أمسيات رمضان لهذه الليلة، خصصت للأناشيد والابتهالات والمدائح الدينية التي تبرز روحانيات شهر رمضان المبارك، على أن تتجدد في يومي الخميس والجمعة المقبلين بفعاليات متنوعة.
وقدم المنشد الخلايلة وفرقته عددًا من الأناشيد الدينية التي تفاعل معها الجمهور.
يذكر، أن المنشد الخلايلة فاز بمسابقة منشد الشارقة عام 2017 ومسابقة مقرئ الأردن عام 2021، كما شارك بالعديد من الفعاليات والمناسبات المختلفة في الأردن، وقدم فيها الأناشيد والمدائح والابتهالات الدينية.
-
أخبار متعلقة
-
اعلان مهم للطلبة الناجحين بالدورة التكميلية
-
تواصل فعاليات "أماسي رمضان" الثقافية في إربد
-
وزارة الثقافة تواصل أمسياتها الرمضانية في الكرك
-
"أماسي رمضان" تُشعل دفءَ الروح في عمّان
-
بلدية الجنيد في عجلون.. مطالبات بتحسين البنية التحتية وتعزيز الخدمات
-
الصفدي يزور فنزويلا ويجري مباحثات حول فرص زيادة التعاون
-
انطلاق فعاليات أمسيات رمضان الثقافية في الطفيلة
-
الاستهلاكية المدنية تعلن وصول الزيت التونسي وبدء بيعه اعتبارا من السبت