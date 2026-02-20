المنشد صالح الخلايلة يصدح بالابتهالات في "أماسي رمضان" بمادبا

الوكيل الإخباري- شهدت قاعة بلدية مادبا الكبرى في ثاني أيام فعاليات "أماسي رمضان" 2026، ليلة إنشادية قدمها المنشد صالح الخلايلة وفرقته، والتي تنظمها وزارة الثقافة بالتعاون مع إدارة مهرجان جرش سنويًا في شهر رمضان المبارك.

وقال مدير ثقافة مادبا محمد الرواحنة، إن فعاليات أمسيات رمضان لهذه الليلة، خصصت للأناشيد والابتهالات والمدائح الدينية التي تبرز روحانيات شهر رمضان المبارك، على أن تتجدد في يومي الخميس والجمعة المقبلين بفعاليات متنوعة.



وقدم المنشد الخلايلة وفرقته عددًا من الأناشيد الدينية التي تفاعل معها الجمهور.