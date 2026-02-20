السبت 2026-02-21 12:00 ص

المنشد صالح الخلايلة يصدح بالابتهالات في "أماسي رمضان" بمادبا

ت
جانب من الأمسية
 
الجمعة، 20-02-2026 11:32 م

الوكيل الإخباري- شهدت قاعة بلدية مادبا الكبرى في ثاني أيام فعاليات "أماسي رمضان" 2026، ليلة إنشادية قدمها المنشد صالح الخلايلة وفرقته، والتي تنظمها وزارة الثقافة بالتعاون مع إدارة مهرجان جرش سنويًا في شهر رمضان المبارك.

اضافة اعلان


وقال مدير ثقافة مادبا محمد الرواحنة، إن فعاليات أمسيات رمضان لهذه الليلة، خصصت للأناشيد والابتهالات والمدائح الدينية التي تبرز روحانيات شهر رمضان المبارك، على أن تتجدد في يومي الخميس والجمعة المقبلين بفعاليات متنوعة.


وقدم المنشد الخلايلة وفرقته عددًا من الأناشيد الدينية التي تفاعل معها الجمهور.


يذكر، أن المنشد الخلايلة فاز بمسابقة منشد الشارقة عام 2017 ومسابقة مقرئ الأردن عام 2021، كما شارك بالعديد من الفعاليات والمناسبات المختلفة في الأردن، وقدم فيها الأناشيد والمدائح والابتهالات الدينية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

أسواق ومال ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

ى

الطقس الأرصاد تكشف طبيعة المنخفض الجوي المقبل والتحذيرات المرتبطة به

ن

أخبار محلية اعلان مهم للطلبة الناجحين بالدورة التكميلية

ط

عربي ودولي ترامب يتهم المحكمة العليا الأمريكية بالخضوع لنفوذ أجنبي

ل

أخبار محلية تواصل فعاليات "أماسي رمضان" الثقافية في إربد

ت

أخبار محلية المنشد صالح الخلايلة يصدح بالابتهالات في "أماسي رمضان" بمادبا

و

أخبار محلية وزارة الثقافة تواصل أمسياتها الرمضانية في الكرك

ز

أخبار محلية "أماسي رمضان" تُشعل دفءَ الروح في عمّان



 






الأكثر مشاهدة