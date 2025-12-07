الأحد 2025-12-07 02:34 م

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الأردنية
الأحد، 07-12-2025 12:48 م
الوكيل الإخباري-   أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية أمس السبت، محاولة تسلل أربعة أشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية ضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بعد محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، إذ تم تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليهم، وتحويلهم إلى الجهات المختصة. اضافة اعلان
 
 


