المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل

12:48 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/756416 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية أمس السبت، محاولة تسلل أربعة أشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية ضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بعد محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، إذ تم تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليهم، وتحويلهم إلى الجهات المختصة. اضافة اعلان



تم نسخ الرابط





