المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل

وبين المصدر أنه تم رصد مجموعة اشخاص حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، تحركت على إثرها دوريات رد الفعل السريع مطبقة قواعد الاشتباك مما أدى إلى قتل احدهم وفرار باقي افراد المجموعة إلى داخل الأراضي السورية.
وأكّد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع كافة أشكال عمليات التسلل والتهريب للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.
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