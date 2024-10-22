 
الثلاثاء 2024-10-22 08:07 م
 
 

المنطقة العسكرية الشمالية تنفذ تمريناً عسكرياً بدون قطاعات

جانب من التمرين
جانب من التمرين
الثلاثاء، 22-10-2024 07:21 م

الوكيل الإخباري-    نفذ لواء الملك طلال الآلي/ 3، أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الشمالية، اليوم الثلاثاء، تمرينا عسكريا بدون قطاعات (يوم الفرقان)، بحضور المساعد للعمليات والتدريب وقائد المنطقة.

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واستمع المساعد للعمليات والتدريب إلى إيجاز قدمه القائمون على التمرين حول مجرياته والأهداف المرجوة، والذي يختبر قدرة التشكيل على تنفيذ واجباته ومهامه ضمن مسرح العمليات والاستجابة للتعامل مع التهديدات المحتملة.


واشتمل التمرين الذي بٌني على فرضيات تحاكي سيناريوهات متعددة يمكن أن تواجهها البيئة العملياتية وإجراءات التخطيط من قبل القادة وهيئة الركن، لتوحيد المفاهيم بين وحدات التشكيل الرئيسية، إضافة إلى كيفية التعامل مع المعاضل العملياتية واللوجستية.


وهدف التمرين إلى تعزيز قدرة وكفاءة وحدات اللواء، وإجراءات القادة في عملية صنع القرار، والتعاون المشترك بين صنوف الأسلحة والخدمات في العمليات المختلفة، بكل مهارة واحترافية.


ويأتي التمرين، الذي حضره عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، لرفع مستوى الكفاءة والجاهزية لدى منتسبيها، وبما يسهم في تعزيز قدرتها وفاعليتها في تلبية المتطلبات العملياتية لمواجهة مختلف الظروف.

 
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