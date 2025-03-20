"المهندسين" تؤكد أهمية ذكرى معركة الكرامة في تعزيز الوحدة الوطنية

الوكيل الإخباري- أكدت نقابة المهندسين الأردنيين، أن ذكرى معركة الكرامة الخالدة، التي تصادف يوم غد الجمعة، تمثل محطة فارقة في تاريخ الأردن الحديث.

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وقالت النقابة في بيان لها اليوم الخميس، إن المعركة التي خاضها أبطال الجيش العربي الأردني سطرت أروع ملاحم ال شجاعة والكرامة، وأثبتت للعالم عزم وقوة الأردن في مواجهة التحديات.