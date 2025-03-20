الخميس 2025-03-20 09:54 م
 

"المهندسين" تؤكد أهمية ذكرى معركة الكرامة في تعزيز الوحدة الوطنية

نقابة المهندسين الأردنيين
نقابة المهندسين
 
الخميس، 20-03-2025 09:08 م

الوكيل الإخباري-   أكدت نقابة المهندسين الأردنيين، أن ذكرى معركة الكرامة الخالدة، التي تصادف يوم غد الجمعة، تمثل محطة فارقة في تاريخ الأردن الحديث.

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وقالت النقابة في بيان لها اليوم الخميس، إن المعركة التي خاضها أبطال الجيش العربي الأردني سطرت أروع ملاحم الشجاعة والكرامة، وأثبتت للعالم عزم وقوة الأردن في مواجهة التحديات.


وأضاف البيان، أن معركة الكرامة لم تكن مجرد معركة عسكرية، بل كانت تجسيدًا للكرامة الوطنية الأردنية، وملحمة بطولية انتصر فيها الجيش العربي الأردني على العدوان، ليؤكد للعالم أن الأردن قوي بجيشه وشعبه وقيادته الحكيمة.

 
 
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