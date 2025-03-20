"المهندسين" تؤكد أهمية ذكرى معركة الكرامة في تعزيز الوحدة الوطنية

وقالت النقابة في بيان لها اليوم الخميس، إن المعركة التي خاضها أبطال الجيش العربي الأردني سطرت أروع ملاحم ال
وأضاف البيان، أن معركة الكرامة لم تكن مجرد معركة عسكرية، بل كانت تجسيدًا للكرامة الوطنية الأردنية، وملحمة بطولية انتصر فيها الجيش العربي الأردني على العدوان، ليؤكد للعالم أن الأردن قوي بجيشه وشعبه وقيادته الحكيمة.
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