المواصفات تتعامل مع 199 ألف بيان جمركيّ خلال 2024

الوكيل الإخباري- أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس أنها تعاملت خلال العام الماضي مع (199) ألف بيانٍ جمركيّ عبر مختلف المعابر والمنافذ الجمركيّة، وذلك ضمن جهودها في الرّقابة والتفتيش والتأكد من مطابقة السّلع والمنتجات المستوردة للمواصفات قبل السّماح بدخولها إلى البلاد وتداولها في الأسواق.

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