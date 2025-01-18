المواصفات تتعامل مع 199 ألف بيان جمركيّ خلال 2024

وقالت مدير عام المؤسسة المهندسة عبير بركات الزّهير إنّ المؤسسة تعمل وفقاً للتوجيهات الملكيّة السّامية في الحفاظ على الاقتصاد الوطنيّ، وحماية صحة وسلامة المستهلكين، وتشجيع الاستثمار، كما تترسّم نهج رؤية التّحديث الاقتصاديّ ومحرّكات النّموّ لتنفيذها من الصناعات عالية القيمة والاستثمار والبيئة المستدامة، وتحسين جودة الحياة.
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