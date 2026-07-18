"المواصفات والمقاييس" تجري 82 ألف فحص مخبري منذ بداية العام

وقالت مدير عام المؤسسة بالوكالة، المهندسة وفاء المومني، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن المؤسسة تنفذ مهامها الفنية والرقابية وفق نهج مؤسسي يستند إلى أفضل الممارسات الدولية، بما يضمن سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق، ويعزز ثقة المستهلك، ويدعم تنافسية الصناعة الوطنية، مؤكدة أن خدمات الفحص المخبري تمثل إحدى الركائز الأساسية للبنية التحتية الوطنية للجودة.
وأضافت إن مختبرات المؤسسة أجرت منذ بداية العام نحو 28 ألف فحص مخبري للمنتجات الغذائية والمنظفات ومصابيح الإنارة والزيوت المعدنية، إلى جانب فحص 41500 أداة قياس وعبوة معبأة مسبقاً، وإجراء الفحوصات اللازمة للتحقق من جودة المشتقات النفطية في محطات الوقود في مختلف محافظات المملكة ، فضلاً عن فحص 12500 عينة من المصوغات الذهبية والفضية، بما يضمن مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية والقواعد الفنية، ويرسخ مبادئ العدالة في التداول التجاري، ويحافظ على حقوق المستهلكين.
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