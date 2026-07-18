السبت 2026-07-18 03:35 م

"المواصفات والمقاييس" تجري 82 ألف فحص مخبري منذ بداية العام

مؤسسة المواصفات والمقاييس
مؤسسة المواصفات والمقاييس
 
السبت، 18-07-2026 11:50 ص

الوكيل الإخباري-    أجرت مختبرات مؤسسة المواصفات والمقاييس منذ بداية العام الحالي نحو 82 ألف فحص مخبري على مختلف المنتجات للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية.

اضافة اعلان


وقالت مدير عام المؤسسة بالوكالة، المهندسة وفاء المومني، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن المؤسسة تنفذ مهامها الفنية والرقابية وفق نهج مؤسسي يستند إلى أفضل الممارسات الدولية، بما يضمن سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق، ويعزز ثقة المستهلك، ويدعم تنافسية الصناعة الوطنية، مؤكدة أن خدمات الفحص المخبري تمثل إحدى الركائز الأساسية للبنية التحتية الوطنية للجودة.


وأضافت إن مختبرات المؤسسة أجرت منذ بداية العام نحو 28 ألف فحص مخبري للمنتجات الغذائية والمنظفات ومصابيح الإنارة والزيوت المعدنية، إلى جانب فحص 41500 أداة قياس وعبوة معبأة مسبقاً، وإجراء الفحوصات اللازمة للتحقق من جودة المشتقات النفطية في محطات الوقود في مختلف محافظات المملكة ، فضلاً عن فحص 12500 عينة من المصوغات الذهبية والفضية، بما يضمن مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية والقواعد الفنية، ويرسخ مبادئ العدالة في التداول التجاري، ويحافظ على حقوق المستهلكين.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

أوقات الدوام الرسمي لإدارة ترخيص السائقين والمركبات خلال رمضان

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

وزارة الأوقاف

أخبار محلية بدء تنفيذ المرحلة الثانية من ربط الأذان الموحد في مساجد المفرق

السفارة الأمريكية في عمان تطلق تنبيهاً أمنياً لمواطنيها

أخبار محلية السفارة الأميركية تحذر رعاياها في الأردن

علم الامارات

عربي ودولي الإمارات تدين تجدد الهجمات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت

وفد من المستشفى الميداني الأردني نابلس/11 يزور مقبرة شهداء الجيش العربي في نابلس

أخبار محلية وفد من المستشفى الميداني الأردني نابلس/11 يزور مقبرة شهداء الجيش العربي في نابلس

الكويت تغلق مجالها الجوي مؤقتًا وتحوّل الرحلات إلى مطارات بديلة

عربي ودولي مؤسسة البترول الكويتية: إصابات وأضرار مادية جراء هجمات إيرانية

أمين عام وزارة الثقافة يفتتح ملتقى "إيوان" السياحي الثقافي الأول

أخبار محلية ندوة بعنوان "مادبا مدينة الفسيفساء ودورها في بناء السردية الأردنية" غدا الاحد

معبر الكرامة

فلسطين أكثر من 38 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة الفلسطيني الأسبوع الماضي



 
 






الأكثر مشاهدة

 