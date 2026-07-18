"المواصفات والمقاييس" تجري 82 ألف فحص مخبري منذ بداية العام

الوكيل الإخباري- أجرت مختبرات مؤسسة المواصفات والمقاييس منذ بداية العام الحالي نحو 82 ألف فحص مخبري على مختلف المنتجات للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية.

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وقالت مدير عام المؤسسة بالوكالة، المهندسة وفاء المومني، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن المؤسسة تنفذ مهامها الفنية والرقابية وفق نهج مؤسسي يستند إلى أفضل الممارسات الدولية، بما يضمن سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق، ويعزز ثقة المستهلك، ويدعم تنافسية الصناعة الوطنية، مؤكدة أن خدمات الفحص المخبري تمثل إحدى الركائز الأساسية للبنية التحتية الوطنية للجودة.