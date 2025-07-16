الأربعاء 2025-07-16 03:53 م
 

الموافقة على تسوية 696 قضية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات
 
الأربعاء، 16-07-2025 03:05 م
الوكيل الإخباري-   قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان الموافقة على توصيات لجنة القضايا العالقة بين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات والمكلَّفين بتسوية ما مجموعه 696 قضيَّة عالقة، وذلك استمرارا للإجراءات التخفيفيَّة عن الأنشطة الاقتصادية وإدامتها، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الالتزام الضَّريبي وإتاحة المجال أمام المخالفين لتسوية أوضاعهم الضريبية وفق أحكام القانون. اضافة اعلان
 
 
gnews

أحدث الأخبار

5فل

المرأة والجمال 5 مكونات تُعزّز كثافة الشعر.. ابحثوا عنها في الشامبو

طائرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي فوق الأجواء السورية

عربي ودولي سوريا: غارة إسرائيلية قرب مبنى رئاسة الأركان في دمشق

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي ارتفاع الدخل السياحي 11.9% في النصف الأول من 2025 رغم التوترات الإقليمية

م

المرأة والجمال 3 علامات تنذر بتفكّك الكولاجين في البشرة

ت

طب وصحة بعد الأربعين- 5 نصائح للحفاظ على العضلات

يؤ

طب وصحة هل القيء الصباحي علامة على جرثومة المعدة؟

ربب

طب وصحة كلام طفلك أثناء النوم.. هل يدعو للقلق؟

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

أخبار محلية الموافقة على تسوية 696 قضية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل



 
 





الأكثر مشاهدة