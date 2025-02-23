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الموافقة على 299 تسوية لقضايا ضريبية

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
ضريبة الدخل والمبيعات
الأحد، 23-02-2025 01:32 م
الوكيل الإخباري-   قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين ضريبة الدخل والمبيعات والمكلفين بتسوية (299) قضية لمكلفين وشركات.اضافة اعلان


ويأتي القرار بهدف تحفيز الأنشطة الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ومساعدة المكلفين على تسوية أوضاعهم الضريبية.
 
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