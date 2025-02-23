الموافقة على 299 تسوية لقضايا ضريبية

ويأتي القرار بهدف تحفيز الأنشطة الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ومساعدة المكلفين على تسوية أوضاعهم الضريبية.
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