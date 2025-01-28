المومني: إطلاق جسر جوي إنساني لقطاع غزة.. ونرفض تهجير الفلسطينيين

الوكيل الإخباري - أكد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني أن ا لأمن الوطني الأردني يملي حتمية ثبات الفلسطينيين وبقائهم على أرضهم وألا يكون هناك أي تهجير للشعب الفلسطيني.

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وقال المومني اليوم الثلاثاء، إن المملكة أطلقت جسرا جويا إنسانيا إلى غزة سيستمر على مدى 8 أيام بمعدل 16 رحلة جوية يوميا تقوم بها طائرات سلاح الجو الملكي بالتشارك مع دول صديقة.

وأضاف أن الأردن أول دولة كسرت الحصار وأدخلت المساعدات إلى غزة من خلال الجسر الجوي والبري.