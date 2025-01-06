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المومني : الأردن مستمّر في تقديم كل الدعم لسورية

وزير الاتِّصال الحكومي الدكتور محمَّد المومني
محمد المومني
الإثنين، 06-01-2025 05:55 م
الوكيل الإخباري-    قال وزير  - وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة محمد المومني  ، وبتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني، مستمّر في تقديم كل الدعم لسورية، بما في ذلك إرسال المساعدات الإنسانية وهو الموقف الذي اتخذه الأردن منذ اليوم الأول للتغييرات التي شهدتها سوريا.اضافة اعلان


وأضاف عبر موقع (اكس)  : عبرَت اليوم الاثنين قافلة مساعدات جديدة إلى سورية الشقيقة، محمّلة بـ 300 طن من المساعدات الغذائية والإغاثية والصحية، تم تسليمها للهلال الأحمر السوري في مركز حدود جابر.

وبين ان هذه القافلة الثالثة التي يرسلها الأردن لدعم أشقائه السوريين، حيث سبق وأن تم إرسال قافلتين في الفترة الماضية بحمولة 200 طن من المساعدات في كل منها.
 
gnews

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