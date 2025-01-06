المومني : الأردن مستمّر في تقديم كل الدعم لسورية

وأضاف عبر موقع (اكس) : عبرَت اليوم الاثنين قافلة مساعدات جديدة إلى سورية الشقيقة، محمّلة بـ 300 طن من المساعدات الغذائية والإغاثية والصحية، تم تسليمها للهلال الأحمر السوري في مركز حدود جابر.
وبين ان هذه القافلة الثالثة التي يرسلها الأردن لدعم أشقائه السوريين، حيث سبق وأن تم إرسال قافلتين في الفترة الماضية بحمولة 200 طن من المساعدات في كل منها.
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