المومني: الاحتفال بيوم العَلَم يجسّد واحدا من أبرز رموز الهوية الوطنية

الوكيل الإخباري - قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، إن الاحتفال بيوم العلم الأردني يجسّد واحدا من أبرز رموز الهوية الوطنية، ويعبّر عن معاني الانتماء والولاء للوطن وقيادته.
وأضاف المومني، إن العلم الأردني هو راية الأردنيين الجامعة، والمعبّر عن هويتهم، وهو امتداد لرايات الأمة عبر تاريخها، ومبادئها التي يحملها الأردنيون ويدافعون عنها بكل عزيمة.
وأشار إلى أن العلم يشكّل جزءًا أصيلًا من هوية الأردنيين وفخرهم وكرامتهم، حيث يحيّيه الطلبة في المدارس، ويجسّد روح الانتماء في المؤسسات، كما يمنح الأردنيين المغتربين شعورًا دائمًا بالفخر والعز أينما كانوا.
وبيّن أن الجيش العربي المصطفوي رفع العلم الأردني في معارك الشرف والكرامة، فكان شاهدًا على تضحيات الشهداء، ورمزًا لعزة الأردن عبر العقود، ووحدة شعبه خلف قيادته الحكيمة.
وأكد المومني أن الأردنيين يرفعون علمهم في مختلف المناسبات الوطنية، تعبيرًا عن الفرح في الأعياد، وتجسيدًا لروح الأمل والقوة في مواجهة التحديات.
وختم المومني تصريحه بالدعاء بأن يبقى العلم الأردني عاليًا شامخًا خفّاقًا، وأن يديم الله على الوطن نعمة الأمن والاستقرار، في ظل القيادة الهاشمية.
