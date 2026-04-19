الأحد 2026-04-19 03:14 م

المومني: المملكة لا تسمح للأحداث الإقليمية بتعطيل مسيرة بناء الاقتصاد الوطني

وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني
الأحد، 19-04-2026 01:49 م

الوكيل الإخباري-    قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، إن الأردن ماض في تنفيذ مشاريعه الاستراتيجية وتعزيز قوته الاقتصادية، مؤكدا أنه لا يسمح للأحداث الإقليمية المستمرة بأن تكون سببا في تعطيل مسيرة بناء الاقتصاد الوطني.

وأوضح خلال تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن مرونة الاقتصاد الأردني ترجمتها شهادات عالمية أثبتت قدرة المملكة على التعامل مع الاضطرابات بكفاءة عالية.


وأشار إلى أهمية توقيع 10 اتفاقيات مع الجانب السوري، باعتبارها دلالة على النشاط الاقتصادي المتزايد، كما شدد على عمق العلاقات مع الأشقاء في الخليج، مستشهدا بالتفاهمات الاستثمارية مع الإمارات العربية المتحدة التي شملت مشاريع حيوية مثل سكة حديد ميناء العقبة، ما يعكس جدية الحكومة في ترجمة المشاريع على أرض الواقع.


وأكد أن السكك ليست بديلا عن الشاحنات، بل تشكل تعزيزا لمنظومة النقل في المملكة بما يرفع قدرة الاقتصاد على الاستيراد والتصدير والنقل والأعمال اللوجستية .


وأضاف إن الحكومة تعمل وفق خطة إعلامية ترتكز على إبراز المؤشرات الإيجابية للاقتصاد لتعزيز ثقة المستثمرين بما ينعكس على النمو وخلق فرص العمل.


وفي ختام حديثه، طمأن المومني المواطنين بشأن الوضع الغذائي، معتبرا أن تجربة الأردن في الأزمات الأخيرة دليل قاطع على جاهزية المؤسسات.


وأثنى الوزير على دور القوات المسلحة والأمن العام في حماية الوطن، مؤكدا أن الخطاب السياسي العاقل والمتزن للقيادة الهاشمية كان الركيزة الأساسية في تجاوز تبعات الحروب الإقليمية.

 
 


