المومني: بتوجيهات من الرئيس الحكومة ستعود للمحافظات بعد عام من تاريخ كل زيارة

الوكيل الإخباري- اكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، الجمعة ان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، وجه مجلس الوزراء بالعودة لزيارة المحافظات بعد عام من تاريخ كل زيارة لتقييم تنفيذ القرارات المتخذة .

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وأضاف المومني، أن الأردن سخر كل إمكانياته لإسناد الأهل في قطاع غزة.