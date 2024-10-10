المومني : توجيهات من رئيس الوزراء بالانفتاح على الإعلام

الوكيل الإخباري- قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني "إننا نجهد لتحصين الوطن سياسيا واقتصاديا رغم التحديات الإقليمية والأوضاع الضاغطة".

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وأضاف المومني خلال لقائه في مقر الوزارة اليوم الخميس، رئيس جماعة عمان لحوارات المستقبل بلال التل، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور زيد النوايسة، أنه بفضل حكمة القيادة الهاشمية وقوة المؤسسات ووعي الشعب لدينا القدرة على تقليل آثار ما يحدث في الإقليم على وطننا، مبينا أنها معادلة أردنية تساعد الأردن على مواجهة التحديات.



وأكد المومني أننا "نسند قضايانا العربية وأشقاءنا دبلوماسياً وسياسيًا وإغاثياً وهو شرف نعتز به".

وبين أن المرحلة تتطلب أعلى درجات الوعي السياسي والالتفاف حول القيادة والمؤسسات الوطنية، وتبني خطابا عقلانيا وازنا سياسيا واقتصاديا وهذه مسؤوليتنا جميعا، معتبرا أن أجواء التحديث السياسي التي نعيشها وبدأنا نقطف ثمارها ويجب استثمارها للنهوض بالوطن.



وقال "يجب علينا أن نقدر كيف أن الدولة الأردنية بدأت مئويتها الثانية بمشروع تحديث شامل يُبنى على ما بناه الآباء والأجداد المؤسسين".



وفي الشأن الحكومي، بين المومني، أن توجيهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بالانفتاح على الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني وبناء علاقة تشاركية مع النواب تأتي في إطار أهمية تفعيل التواصل بما يعزز الثقة ويفتح المجال لمزيد من التعاون والتشاور مع الجميع.