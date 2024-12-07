المومني: قواتنا المسلحة تقوم بجهد كبير في الحفاظ على أمن الحدود مع سوريا

وأوضح المومني ، أن القوات المسلحة تقوم بجهد كبير في الحفاظ على أمن الحدود مع سوريا.
وأكد أن الأمن الوطني الأردني مصان والدولة الأردنية قادرة على الحفاظ على أمنها واستقرارها ومصالحها.
وأشار إلى أن خلية الأزمة مستمرة وتعمل بشكل متواصل.
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