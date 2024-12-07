المومني: قواتنا المسلحة تقوم بجهد كبير في الحفاظ على أمن الحدود مع سوريا

الوكيل الإخباري- قال وزير الاتصال الحكومي محمد المومني، السبت، إن موقف الأردن ثابت وراسخ بأمن سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها.

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وأوضح المومني ، أن القوات المسلحة تقوم بجهد كبير في الحفاظ على أمن الحدود مع سوريا.



وأكد أن الأمن الوطني الأردني مصان والدولة الأردنية قادرة على الحفاظ على أمنها واستقرارها ومصالحها.