المومني: نقابة الصحفيين ستظل صوتًا حرًا يدافع عن الحقوق المهنية والمعيشية للإعلاميين

الوكيل الإخباري- أكد نقيب الصحفيين الأردنيين، الزميل طارق المومني، أن النقابة، رغم التحديات الجسام، ستظل صوتًا حرًا يدافع عن الحقوق المهنية والمعيشية للإعلاميين، ويصون حرية الصحافة باعتبارها ركناً أصيلاً من أركان الشفافية والمساءلة.

اضافة اعلان



جاء ذلك، خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته كلية الإعلام في جامعة الزرقاء لنقيب الصحفيين الأردنيين مع طلبتها، اليوم الأربعاء، بهدف مناقشة آفاق التعاون بين الكلية والنقابة لتطوير مختلف مهارات الطلبة الإعلامية.



وأشار نقيب الصحفيين إلى أهمية إعادة دراسة القوانين الناظمة لحرية الإعلام وقانون نقابة الصحفيين بشكل معمق، من أجل ردم الثغرات وتحقيق التوازن بين حرية التعبير وحماية الأفراد والمؤسسات الصحفية من التجاوزات القانونية. كما دعا إلى ضرورة تطوير المسار المهني داخل المؤسسات الإعلامية، من خلال توفير فرص الترقية والتخصص، بما يعزز من مكانة الصحافة كمهنة لها أثرها العميق في وجدان المجتمع.



ودعا المومني إلى بناء خطة استراتيجية شاملة بالشراكة مع الجامعات، لتطوير قطاع الإعلام بما يتماشى مع طموحات الشباب وهموم الوطن، وذلك في سياق تجسيد روح التعاون بين الجسم الصحفي والصرح الأكاديمي.



وأوضح أن النقابة تضع ملف التدريب في مقدمة أولوياتها، وتسعى إلى تطوير برامج نوعية تستهدف تمكين الإعلاميين والطلبة على حد سواء، عبر ورشات ودورات متخصصة تتناغم مع متطلبات السوق وتقنيات الإعلام الحديث، مؤكدًا أن التحديث المهني المستمر هو الحصن الأول في وجه التحديات الإعلامية المتسارعة.



وكشف المومني عن عزم النقابة إجراء تعديلات جوهرية على قانونها، لتسهيل انضمام أعضاء هيئة التدريس في تخصص الإعلام من الجامعات الأردنية إلى عضويتها، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار توسيع قاعدة الانتساب وتعزيز التواصل مع الكفاءات الأكاديمية، بما يسهم في رفع مستوى المهنة وترسيخ حضورها المهني والمعرفي.



وأفاد المومني بأن آخر تعديل جرى على قانون النقابة كان في عام 2014، حين جرى توسيع هامش العضوية، مشيرًا إلى أن مرور أكثر من عقد من الزمن دون تحديث يحتم إعادة النظر في التشريعات الإعلامية لمواكبة المتغيرات الرقمية والاحتياجات المتجددة للكوادر الإعلامية.



من جانبه، ثمن رئيس جامعة الزرقاء، الدكتور نضال الرمحي، زيارة المومني للجامعة، مؤكدًا أن الجامعة تسعى إلى تعزيز شراكاتها مع النقابات المهنية والمؤسسات الإعلامية، بما يضمن إعداد خريجين قادرين على مواكبة الثورة الرقمية وصناعة محتوى إعلامي يرتقي بمكانة الأردن وهويته الثقافية.