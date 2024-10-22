المومني يكشف تفاصيل جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء

الوكيل الإخباري - أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني أن مجلس الوزراء ناقش خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، آليات متابعة أعمال الحكومة الميدانية فيما يتعلق بجهود التنمية والخدمات والتواصل مع المجتمع، وتركَّز النقاش على سير العمل في اجتماعات مجلس الوزراء الشهرية في المحافظات، والزيارات الميدانية لرئيس الوزراء.

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واستعرض مجلس الوزراء سير العمل في المشاريع التي تم إقرارها في جلسته بمحافظة الكرك، وستكون المتابعة دورية ومستمرة وموثقة ومعلنة، إذ سيتم الإعلان عن سير العمل في المشاريع عبر لوحة إلكترونية تبرز التقدم في العمل وتُحدَّث بشكل دوري، وستكون متاحه أمام المواطنين.