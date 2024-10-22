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المومني يكشف تفاصيل جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء

من جلسات مجلس الوزراء
من جلسات مجلس الوزراء
الثلاثاء، 22-10-2024 03:39 م

الوكيل الإخباري - أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني أن مجلس الوزراء ناقش خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، آليات متابعة أعمال الحكومة الميدانية فيما يتعلق بجهود التنمية والخدمات والتواصل مع المجتمع، وتركَّز النقاش على سير العمل في اجتماعات مجلس الوزراء الشهرية في المحافظات، والزيارات الميدانية لرئيس الوزراء.

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واستعرض مجلس الوزراء سير العمل في المشاريع التي تم إقرارها في جلسته بمحافظة الكرك، وستكون المتابعة دورية ومستمرة وموثقة ومعلنة، إذ سيتم الإعلان عن سير العمل في المشاريع عبر لوحة إلكترونية تبرز التقدم في العمل وتُحدَّث بشكل دوري، وستكون متاحه أمام المواطنين.


وأضاف المومني أن الهدف من انعقاد مجلس الوزراء في المحافظات تقديم رؤية تنموية للمحافظة من الحكومة بالشراكة مع مجلس المحافظة والجهات المعنية، وهناك وحدة تم إنشاؤها في رئاسة الوزراء وهي وحدة المتابعة والتسجيل معنية برصد ومتابعة أبرز الملاحظات التي رُصدت حول الزيارات الميدانية لرئيس الوزراء الأسبوعية.

 
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