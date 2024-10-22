المومني يكشف تفاصيل جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء

واستعرض مجلس الوزراء سير العمل في المشاريع التي تم إقرارها في جلسته بمحافظة الكرك، وستكون المتابعة دورية ومستمرة وموثقة ومعلنة، إذ سيتم الإعلان عن سير العمل في المشاريع عبر لوحة إلكترونية تبرز التقدم في العمل وتُحدَّث بشكل دوري، وستكون متاحه أمام المواطنين.
وأضاف المومني أن الهدف من انعقاد مجلس الوزراء في المحافظات تقديم رؤية تنموية للمحافظة من الحكومة بالشراكة مع مجلس المحافظة والجهات المعنية، وهناك وحدة تم إنشاؤها في رئاسة الوزراء وهي وحدة المتابعة والتسجيل معنية برصد ومتابعة أبرز الملاحظات التي رُصدت حول الزيارات الميدانية لرئيس الوزراء الأسبوعية.
-
أخبار متعلقة
-
فصل الكهرباء من 9 صباحاً حتى 3 عصراً عن مناطق غدا - اسماء
-
الحكومة: أمن الحدود أمر سيادي لا يجب انتهاكه
-
العيسوي: الأردن بقيادة الملك الأشجع بمواقفه السياسية المناصرة للفلسطينيين
-
مجلس الوزراء يقر نظامين للمهندسين الزراعيين ومقاولي الإنشاءات
-
الأمن العام يدعو اصحاب المركبات لرفع الجاهزية قبل فصل الشتاء
-
الحكومة تقر نظاما معدلا للجمعية الخيرية لأفراد الأمن العام
-
الحكومة تقر اتفاقية لإنشاء مركز تدريب أردني ألماني لحركة العمالة
-
توقيع 5 عقود عمل جماعية للعاملين في شركات قطاع الكهرباء