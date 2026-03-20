المياه تحذر من بدء فيضان سد التنور في الطفيلة

‎حذرت وزارة المياه والري /سلطة وادي الاردن من بدء فيضان سد التنور في محافظة الطفيلة بعد قرب امتلائه بكامل طاقته التخزينية بسعة 14 مليون متر مكعب بنسبة 100% , باتجاه مناطق الاغوار وكذلك قرب امتلاء وفيضان بعض السدود والحفائر الصحراوية الجنوبية .





‎ودعت سلطة وادي الاردن جميع الاخوة المواطنين والمزارعين ومربي المواشي والقاطنين بالقرب من مجاري السيول والاودية ضرورة اخذ الاحتياطات اللازمة والحذر وكذلك التنسيق مع البلديات والجهات المعنية وعدم الاقتراب من مجرى الوادي ، مهيبة بالجميع ضرورة متابعة مواقع الوزارة /سلطة وادي الاردن اولا باول للاطلاع على واقع السدود واحتمالية فيضان المياه فيها مع استمرار حالات عدم الاستقرار التي تشهدها المملكة.









