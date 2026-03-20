الجمعة 2026-03-20 02:54 م

المياه تحذر من بدء فيضان سد التنور في الطفيلة

من بدء فيضان سد التنور في محافظة الطفيلة
الجمعة، 20-03-2026 08:54 ص
الوكيل الإخباري-   ‎حذرت  وزارة المياه والري /سلطة وادي الاردن من بدء فيضان سد التنور في محافظة الطفيلة بعد قرب امتلائه بكامل طاقته التخزينية بسعة 14 مليون متر مكعب بنسبة 100% , باتجاه مناطق الاغوار وكذلك قرب امتلاء وفيضان بعض السدود والحفائر الصحراوية الجنوبية . اضافة اعلان


‎ودعت سلطة وادي الاردن جميع الاخوة المواطنين والمزارعين ومربي المواشي والقاطنين بالقرب من مجاري السيول والاودية ضرورة اخذ الاحتياطات اللازمة والحذر وكذلك التنسيق مع البلديات والجهات المعنية وعدم الاقتراب من مجرى الوادي ، مهيبة بالجميع ضرورة متابعة مواقع الوزارة /سلطة وادي الاردن اولا باول للاطلاع على واقع السدود واحتمالية فيضان المياه فيها مع استمرار حالات عدم الاستقرار التي تشهدها المملكة.
 
 


أحدث الأخبار

الاحتلال الإسرائيلي يمنع أداء صلاة العيد في الحرم الإبراهيمي الشريف

فلسطين الاحتلال الإسرائيلي يمنع أداء صلاة العيد في الحرم الإبراهيمي الشريف

سقوط شظية مقذوف صاروخي في وادي صقرة بعمّان

أخبار محلية سقوط شظية مقذوف صاروخي في وادي صقرة بعمّان

ضربات أميركية إسرائيلية على 16 ناقلة إيرانية في الخليج

عربي ودولي ضربات أميركية إسرائيلية على 16 ناقلة إيرانية في الخليج

جزيرة خرج

عربي ودولي أكسيوس: ترامب يدرس السيطرة على جزيرة خرج للضغط على إيران وفتح مضيق هرمز

عراقجي: استخدام واشنطن للقواعد البريطانية "يُعد تواطؤا في أي عدوان" على إيران

عربي ودولي عراقجي: استخدام واشنطن للقواعد البريطانية "يُعد تواطؤا في أي عدوان" على إيران

هطل أمطار

أخبار محلية الأرصاد: محطة الكرك تُسجل 58 ملم من الأمطار خلال 48 ساعة

انهيار أجزاء من الطريق الملوكي النافذ بين محافظتي الطفيلة والكرك

أخبار محلية انهيار أجزاء من الطريق الملوكي النافذ بين محافظتي الطفيلة والكرك

البقاء لله

الوفيات وفيات الجمعة 20-3-2026



 






الأكثر مشاهدة