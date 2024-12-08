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المياه تطلق مشروع تحسين جودة البنية التحتية بقيمة 24 مليون دولار

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية
الأحد، 08-12-2024 10:40 ص
الوكيل الإخباري-   قال امين عام سلطة المياه المهندس وائل الدويري خلال إطلاق مشروع التحول الرقمي التكنولوجي في قطاع المياه اليوم الاحد في عمان بحضور مديرة مشروع تعزيز البنية التحتية في الوكالة الامريكية للتنمية الدولية سيسيل توبيل وعدد من مسؤولي قطاع المياه وممثلي شركات المياه مياهنا ، العقبة ، اليرموك والوكالة الامريكية للتنمية الدولية بقيمة 24 مليون دولار امريكي  بهدف تحسين كفاءة التزويد المائي وتحقيق اهداف استراتيجية قطاع المياه لخفض الفاقد المائي . اضافة اعلان


واكد المهندس الدويري  اكد على اهمية تعزيز الشراكة مع  الوكالة الامريكية والاستفادة من الخبرات الحديثة في مجال الحفاظ على المياه وبناء القدرات الفنية والتقنية لمواجهة التحديات المائية لضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، مبينا أهمية التحول الرقمي التشغيلي في قطاع المياه مشيرا الى ان الهدف الأساسي للمشروع هو توفير البيانات التشغيليه اللحظية على مستوى قطاع المياه بما يضمن تشغيل وتحكم من بعد على جميع المصادر والنظام المائي في المملكة. 

وثمن الجهود المبذولة من جانب الوكالة الامريكية لدعم قطاع المياه خاصة في مجالات خفض الفاقد وتحسين التزويد المائي في ظل تزايد التحديات المائية، وتوفير حلول تقنية حديثة ترفع من كفاءة التزويد المائي وإدارة المصادربشكل موثوق بما يساهم في توفير كميات مياه وضمان حماية الامن المائي الوطني  . 

مديرة المشروع سيسيل توبيل استعرضت ابرز ملامح المشروع الذي يمتد لمدة 3 سنوات من الان ويسهم في تحسين مراقبة المصادر المائية وتعزيز جهود خفض الفاقد وسرعة الاستجابة وخفض كلف التشغيل والصيانة وتقليل الوقت والجهد . 

و سيتم خلال المشروع دراسة احتياجات قطاع المياه لتطوير أنظمة سكادا بما يضمن الوصول إلى إنشاء نظام معماري موحد متقدم وآمن سهل لقطاع المياه في الأردن المستندة الى المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب في مراقبة إدارة شبكات توزيع المياه وتطويرها بما يضمن التوزيع العادل للمياه بكفاءة .
 
gnews

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