المياه تطلق مشروع "حكيمات المياه" بالبلقاء

وأكد الخرابشة أن المشروع يرسخ مبدأ شمولية المهن لجميع الفئات، مشيراً إلى أن تمكين المرأة في القطاعات الفنية والحرفية بات ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، داعياً إلى إزالة القيود عن قدرات المرأة الإبداعية.
من جانبه، وصف عمر سلامة دخول المرأة إلى مجال السباكة المنزلية بـ"التجربة الريادية" التي تضع الأردن في مصاف الدول المتقدمة، مؤكداً أن هذا التوجه يعزز دور المجتمع المحلي في رفع الكفاءة المائية وخفض الفاقد.
وأوضح السيد كريس أن البنك الدولي يهدف إلى دعم قطاع المياه لمواجهة التحديات المائية من خلال عدة مشاريع، من بينها هذا المشروع الموجه للقطاع النسائي لتمكين المرأة في أعمال السباكة وتقليل الفاقد المائي، وهو أحد أهداف البنك الدولي.
بدوره، لفت مدير وحدة التخطيط والإدارة المهندس سلطان المشاقبة إلى الأثر المزدوج للمشروع في الحد من الفاقد المائي وتخفيف الفاتورة المنزلية، معرباً عن شكره للبنك الدولي لدعمه المستمر لقطاع المياه.
كما أشاد نائب رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور خالد الزعبي بالجهود الرامية إلى دمج المرأة إلى جانب الرجل في تحمل مسؤوليات التنمية، معرباً عن شكره لوزارة المياه والري/ سلطة المياه والبنك الدولي وشركة "مياهنا" على تنفيذ مثل هذه المشاريع.
وفي الختام، أوضحت مؤسسة "رواد المستقبل" المنفذة للمشروع أنه سيشمل 6 محافظات، ويستهدف تدريب 550 سيدة على أعمال السباكة، ومنحهن شهادات مهنية معتمدة بعد اجتياز الاختبارات اللازمة.
-
أخبار متعلقة
-
الإعلان عن مبادرة لتأهيل أحياء سكنية وشوارع تجارية بالعاصمة عمّان
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يكرم عدداً من الضباط وضباط الصف بهدايا ملكية
-
الجيش يطبق قواعد الاشتباك.. ويسقط طائرتين مسيّرتين على الحدود
-
الخرابشة: مشروع الأمونيا الخضراء يعزز مكانة الأردن إقليمياً في الطاقة النظيفة
-
التنفيذ القضائي: انتبه سيارتك ممكن تنحجز بأي لحظة - فيديو
-
"الملكية" تدشن خط طيران إلى دالاس لتسهيل حضور كأس العالم
-
تمديد العمل بالإعفاءات والخصومات الضريبية ببلدية معان حتى نهاية حزيران
-
الغذاء والدواء تدعو المسافرين إلى السعودية للتسجيل بمنصة "فسح الأدوية المقيدة"