المياه تطلق مشروع "حكيمات المياه" بالبلقاء

01:21 م

الوكيل الإخباري- مندوباً عن أمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة، افتتح الرئيس التنفيذي لشركة مياه الأردن "مياهنا" المهندس محمد الخرابشة، الدورة التدريبية لمشروع "حكيمات المياه" في محافظة البلقاء، بحضور مساعد الأمين العام لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي عمر سلامة، ومدير وحدة الإدارة والتخطيط المهندس سلطان المشاقبة، وممثل البنك الدولي السيد كريس فيشر، ونائب رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور خالد الزعبي، وعدد من ممثلي المجتمع المحلي والمتدربات. اضافة اعلان





وأكد الخرابشة أن المشروع يرسخ مبدأ شمولية المهن لجميع الفئات، مشيراً إلى أن تمكين المرأة في القطاعات الفنية والحرفية بات ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، داعياً إلى إزالة القيود عن قدرات المرأة الإبداعية.



من جانبه، وصف عمر سلامة دخول المرأة إلى مجال السباكة المنزلية بـ"التجربة الريادية" التي تضع الأردن في مصاف الدول المتقدمة، مؤكداً أن هذا التوجه يعزز دور المجتمع المحلي في رفع الكفاءة المائية وخفض الفاقد.



وأوضح السيد كريس أن البنك الدولي يهدف إلى دعم قطاع المياه لمواجهة التحديات المائية من خلال عدة مشاريع، من بينها هذا المشروع الموجه للقطاع النسائي لتمكين المرأة في أعمال السباكة وتقليل الفاقد المائي، وهو أحد أهداف البنك الدولي.



بدوره، لفت مدير وحدة التخطيط والإدارة المهندس سلطان المشاقبة إلى الأثر المزدوج للمشروع في الحد من الفاقد المائي وتخفيف الفاتورة المنزلية، معرباً عن شكره للبنك الدولي لدعمه المستمر لقطاع المياه.



كما أشاد نائب رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور خالد الزعبي بالجهود الرامية إلى دمج المرأة إلى جانب الرجل في تحمل مسؤوليات التنمية، معرباً عن شكره لوزارة المياه والري/ سلطة المياه والبنك الدولي وشركة "مياهنا" على تنفيذ مثل هذه المشاريع.



وفي الختام، أوضحت مؤسسة "رواد المستقبل" المنفذة للمشروع أنه سيشمل 6 محافظات، ويستهدف تدريب 550 سيدة على أعمال السباكة، ومنحهن شهادات مهنية معتمدة بعد اجتياز الاختبارات اللازمة.





