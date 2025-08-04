"المياه" تطلق مشروع خرائط الفيضانات التجريبية

الوكيل الإخباري- أطلقت وزارة المياه والري، اليوم الاثنين، بالشراكة مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مشروع خرائط الفيضانات التجريبية، وذلك ضمن البرنامج الوطني لإنتاج خرائط الفيضانات.

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وبحسب بيان للوزارة، جاء البرنامج بدعم مباشر من السفارة السويسرية في الأردن، بهدف تعزيز جاهزية المملكة لمواجهة حوادث الفيضانات من خلال تحديد بؤر الخطر والتخطيط المبني على البيانات والمعرفة.