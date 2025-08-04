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"المياه" تطلق مشروع خرائط الفيضانات التجريبية

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أرشيفية
 
الإثنين، 04-08-2025 05:25 م

الوكيل الإخباري- أطلقت وزارة المياه والري، اليوم الاثنين، بالشراكة مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مشروع خرائط الفيضانات التجريبية، وذلك ضمن البرنامج الوطني لإنتاج خرائط الفيضانات.

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وبحسب بيان للوزارة، جاء البرنامج بدعم مباشر من السفارة السويسرية في الأردن، بهدف تعزيز جاهزية المملكة لمواجهة حوادث الفيضانات من خلال تحديد بؤر الخطر والتخطيط المبني على البيانات والمعرفة.


وأوضحت الوزارة أنه تم عرض نتائج خرائط الفيضانات التي أعدتها اللجنة الفنية المؤلفة من ممثلي المؤسسات الشريكة، وتسليم المخرجات إلى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، إلى جانب تقديم التوصيات الفنية لأصحاب القرار.

 
 
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