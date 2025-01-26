"المياه" تواصل جلساتها التوعوية في المدارس

وبحسب بيان للوزارة، اليوم الأحد، نظمت سلطة المياه - شؤون الإعلام والاتصال لقاء توعويا لطلبة مدارس أكاديمية دروب في عمان، حول الواقع المائي في الأردن والتحديات التي تواجهه وطرق الاستخدام الأمثل للمياه من خلال اتباع سلوكيات صحيحة لترشيد استهلاك المياه.
وأكد اللقاء أهمية تفعيل دور الأندية المائية في المدارس وضرورة مشاركتها في حماية المياه والحد من هدرها للمساهمة في مواجهة التحديات التي يواجهها القطاع.
وأشارت الوزارة إلى أن اللقاء تضمن عرض فيديوهات لتعريف الطلاب بالواقع المائي في الأردن وتحديات شح المياه، بالإضافة إلى توزيع مواد توعوية على الطلاب لتحفيزهم على الممارسات المائية السليمة.
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